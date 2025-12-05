Масштабне оновлення Path of Exile 2 додасть абсолютно новий клас персонажів

Grinding Gear Games﻿ оголосила подробиці наступного великого оновлення для Path of Exile 2﻿. Патч 0.4.0, відомий як Last of the Druids﻿, вийде 12 грудня і принесе в гру довгоочікуваний клас Друїда з можливістю перетворюватися на трьох істот. Крім цього, гравців чекає нова ліга, оновлені системи крафту, покращення продуктивності та масштабні зміни балансу.

Що нового у патчі 0.4.0?

Геймдиректор Джонатан Ролджерс представив клас Друїда – гібрид сили та інтелекту, який команда називає одним із найскладніших у розробці. Клас поєднує традиційне чаклунство з плавними перетвореннями між формами Ведмедя, Вовка й Виверни. Кожна форма має унікальну механіку гри, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Форма Ведмедя спеціалізується на потужних ближніх атаках, що живляться лютою.

Вовк робить ставку на мобільність і холодну шкоду, викликаючи зграю супутників.

Виверна атакує ворогів на відстані елементальним диханням, поглинаючи трупи для отримання зарядів енергії.

У людській формі доступні закляття на кшталт Volcano﻿, Entangling Vines﻿ та Thunderstorm﻿, які доповнюють комбо між формами.

Разом із Друїдом з'явиться новий тип зброї – Animal Talismans﻿, що визначають активну форму та базову атаку.



Path of Exile 2 отримає масштабне оновлення / Фото Grinding Gear Games

Клас отримає три підкласи вознесіння:

Шамана, який перетворює лють на шкоду закляттями та посилює елементальний хаос.

Оракула, що передбачає можливості використання навичок через Foresight﻿ і відкриває понад 130 додаткових пасивних умінь через альтернативні версії себе з майбутнього.

Третій підклас вознесіння для Друїда вийде пізніше.

Наразі гравці отримають кілька нових самоцвітів підтримки, понад 20 навичок Друїда та унікальний предмет Fury of the King﻿, який перетворює форму Ведмедя на вогняного демона з атакою Molten Crash﻿.

Анонс нового класу Друїда: дивіться відео

Нова ліга та зміни в ігровому процесі

Оновлення 0.4.0 приносить нову лігу Fate of the Vaal﻿, присвячену історії Атцірі та стародавньої цивілізації Ваал, пише TheGamer. Геймдиректор Марк Робертс розповів про механіку ліги, де гравці шукатимуть залишки Ваал по всьому Враекласту. Повна активація відкриває портал до підземного храму, що колись належав Атцірі.

Цікавість полягає в тому, що гравці самостійно будують підземелля. Кожен прохід пропонує шість кімнат, які можна розміщувати для формування храму, з'єднання проходів і розташування кімнат із винагородами. Взаємодія кімнат має значення – Гарнізони посилюються поруч із Командиром, Golemworks﻿ можуть живити Кузню, а генератори енергії працюють на всю систему. Після встановлення планування гравці входять до храму, очищають кожну кімнату та готуються до наступної перебудови.



Справжня драма починається, коли гравець отримує доступ до прототипу пристрою часового порталу. Він переносить у момент до того, як Атцірі запустила катаклізм, відкриваючи ексклюзивні кімнати минулого з найпотужнішими можливостями крафту. Серед них – багатоетапні камери, нові Ядра Душ та найдивніша механіка ліги: заміна кінцівок у ваальського хірурга плоті з випадковими покращеннями, які зникають після смерті персонажа.

Перемога над босом Архітектором відкриває спеціальні кімнати з винагородами та шлях до фінальної сутички з Королевою Ваал. Один із найкращих призів – Atziri's Rule﻿, посох що підвищує рівні всіх зіпсованих самоцвітів і змушує снаряди розділятися під час пострілів у дзеркала, що з'являються навколо арени.



Зміни в кінцевій грі

Ліга Rise of the Abyssal﻿ офіційно стає частиною основної кінцевої гри, хоча Безодні не з'являтимуться в кожній локації. Натомість новий Abyss Tablet﻿ дозволяє примусово додавати Безодні на карти та створювати специфічні модифікатори. Студія Grinding Gear﻿ також побудувала повне дерево Атласу навколо цієї механіки, дозволяючи гравцям спеціалізуватися на босах, фракціях або внутрішніх взаємодіях ліги.

Водночас команда вирішує одну з найбільших скарг щодо кінцевої гри – щільність монстрів. Замість збільшення кількості ворогів до 15-го рівня, тепер щільність залишається стабільною, а винагороди масштабуються. За словами розробників, монстри даватимуть на 40% більше предметів, на 40% більше досвіду та матимуть на 40% більше здоров'я зі зростанням рівнів – без роздування розмірів ворожих груп.

Оптимізація також стає кращою

Продуктивність стала ще одним фокусом оновлення 0.4.0. Роджерс зазначив, що гравці побачать частоту кадрів принаймні на 25% вищою завдяки значній оптимізації процесора. Це включає краще багатопоточність і менше просідань кадрів, особливо на консолях.



Оновлення також містить широкі зміни балансу: 11 нових унікальних предметів, 21 перебалансовану підтримку Lineage﻿ плюс 9 нових, великі оновлення вознесіння майже для всіх класів, ребалансування 90 активних навичок та понад 250 нових пасивних умінь.

Роджерс підтвердив, що додатковий контент кінцевої гри, спочатку запланований для 0.4.0, перенесено на 0.5.0, але підкреслив, що значне оновлення дерева пасивних умінь Атласу та нові боси вже в розробці.