По-справжньому талановитий фанат Minecraft створив дивовижну версію Sonic the Hedgehog всередині гри від Mojang.

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Ігрові можливості Minecraft практично безмежні, що неодноразово вже доводили її шанувальники. І, чесно кажучи, ми навіть трохи втомилися від феноменальних проєктів, якими ентузіасти не перестають вражати геймерську спільноту.

Але, схоже, що вони не збираються зупинятись. Тож один талановитий творець знову застав усіх зненацька цікавим досягненням.

Без будь-яких модифікацій, користувачу YouTube під ніком C1OUS3R, вдалося побудувати в Minecraft цілу іншу гру – Sonic The Hedgegog з культової консолі Sega, а точніше один її рівень.

Sonic The Hedgegog в Minecraft: відео

Саме локація "Green Hill" є однією з найвідоміших та найбільш впізнаваних в історії відеоігор і у відео автор детально пояснює та показує процес її створення у Minecraft.

Затятий геймер навіть зумів відтворити такі механіки, як платформи, що руйнуються, і гігантський "луп-де-луп" – один із найвідоміших елементів франшизи про пригоди синього їжачка.

"Луп-де-луп" в одній із новіших частин франшизи / скриншот з YouTube

C1OUS3R розповів, що на створення проєкту у нього пішло два тижні, а наприкінці відео він зібрав кількох інших юутберів аби ті випробували його версію Соніка.

Реакція "піддослідних" була одностайно позитивною, адже всі вони залишились вражені результатом.