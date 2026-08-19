Культовий безкоштовний платформер із 2000-х підкорює Steam

Легендарний інді-платформер, що здобув славу ще у 2006 році, нарешті отримав оновлену версію для сучасних комп'ютерів, яка доступна безплатно у популярних магазинах.

Кожен охочий може завантажити Knytt Classic абсолютно безплатно в Steam та GOG аби насолодитися мінімалістичним геймплеєм, який свого часу підкорив серця мільйонів гравців по всьому світу, інформує 24 Канал.

Відродження класики жанру

Реліз присвятили 20-річчю оригінального проєкту Knytt, який став однією із перших незалежних ігор, які отримали широке визнання в інтернеті.

Гравці мають керувати маленьким створінням Кніттом, якого викрали прибульці. Після аварійної посадки на загадковій планеті герой повинен дослідити лабіринти та знайти деталі свого корабля, щоб повернутися додому.

Розробкою оновленого порту керувала студія Bit Kid, хоча оригінал створив шведський розробник-одинак під псевдонімом Nifflas. Нова версія розв'язує старі технічні проблеми, як-от "заїкання" зображення на сучасних пристроях, і додає підтримку контролерів та моніторів із частотою оновлення 60 герців.

Геймплей залишається вірним традиціям мінімалізму, де гравець має покладатися на власні навички, а не на розблокування нових здібностей персонажа.

Трейлер гри: дивіться відео

Майже з самого початку знав, що не хочу, щоб персонаж у Knytt мав додаткові здібності. Це не було фокусом гри, а мінімалізм дизайну був цілком навмисним,

– говорить оригінальний розробник Nifflas.

Світ гри вражає масштабами: до проходження доступні понад 1 500 "екранів", а крім класичної історії, Knytt Classic містить три бонусні режими, серед яких надскладний Ultra Tough та модифікації від відомих авторів інших платформерів, як от не менш культового Baba Is You.

Гравці вже встигли оцінити класику на платформі Steam, де гра має 100% позитивних відгуків.