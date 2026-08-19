Каждый желающий может скачать Knytt Classic совершенно бесплатно в Steam и GOG, чтобы насладиться минималистичным геймплеем, который в свое время покорил сердца миллионов игроков по всему миру, сообщает 24 Канал.
Возрождение классики жанра
Релиз приурочен к 20-летию оригинального проекта Knytt, который стал одной из первых независимых игр, получивших широкое признание в интернете.
Игрокам предстоит управлять маленьким существом Книттом, которого похитили пришельцы. После аварийной посадки на загадочной планете герой должен исследовать лабиринты и найти детали своего корабля, чтобы вернуться домой.
Разработкой обновленного порта занималась студия Bit Kid, хотя оригинал создал шведский разработчик-одиночка под псевдонимом Nifflas. Новая версия устраняет старые технические проблемы, такие как "заикание" изображения на современных устройствах, и добавляет поддержку контроллеров и мониторов с частотой обновления 60 герц.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Геймплей остается верным традициям минимализма, где игроку приходится полагаться на собственные навыки, а не на разблокировку новых способностей персонажа.
Трейлер игры: смотрите видео
Практически с самого начала я знал, что не хочу, чтобы персонаж в Knytt обладал дополнительными способностями. Это не было основной идеей игры, а минимализм дизайна был вполне намеренным,
– говорит оригинальный разработчик Nifflas.
Мир игры впечатляет своими масштабами: для прохождения доступно более 1 500 "экранов", а помимо классической истории, Knytt Classic содержит три бонусных режима, среди которых сверхсложный Ultra Tough и модификации от известных авторов других платформеров, таких как не менее культовая Baba Is You.
Игроки уже успели оценить эту классику на платформе Steam, где игра имеет 100% положительных отзывов.