Каждый желающий может скачать Knytt Classic совершенно бесплатно в Steam и GOG, чтобы насладиться минималистичным геймплеем, который в свое время покорил сердца миллионов игроков по всему миру, сообщает 24 Канал.

Возрождение классики жанра

Релиз приурочен к 20-летию оригинального проекта Knytt, который стал одной из первых независимых игр, получивших широкое признание в интернете.

Игрокам предстоит управлять маленьким существом Книттом, которого похитили пришельцы. После аварийной посадки на загадочной планете герой должен исследовать лабиринты и найти детали своего корабля, чтобы вернуться домой.

Разработкой обновленного порта занималась студия Bit Kid, хотя оригинал создал шведский разработчик-одиночка под псевдонимом Nifflas. Новая версия устраняет старые технические проблемы, такие как "заикание" изображения на современных устройствах, и добавляет поддержку контроллеров и мониторов с частотой обновления 60 герц.

Геймплей остается верным традициям минимализма, где игроку приходится полагаться на собственные навыки, а не на разблокировку новых способностей персонажа.

Трейлер игры: смотрите видео

Практически с самого начала я знал, что не хочу, чтобы персонаж в Knytt обладал дополнительными способностями. Это не было основной идеей игры, а минимализм дизайна был вполне намеренным,

– говорит оригинальный разработчик Nifflas.

Мир игры впечатляет своими масштабами: для прохождения доступно более 1 500 "экранов", а помимо классической истории, Knytt Classic содержит три бонусных режима, среди которых сверхсложный Ultra Tough и модификации от известных авторов других платформеров, таких как не менее культовая Baba Is You.

Игроки уже успели оценить эту классику на платформе Steam, где игра имеет 100% положительных отзывов.