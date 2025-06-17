Дебютний проєкт французької студії Sandfall Interactive став справжнім хітом та заслужив бурхливі "віртуальні оплески" не лише від геймерів та критиків, а й від іменитих розробників, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Коджима цінує маленькі команди

Ставши однією з головних претенденток на звання найкращої гри 2025 року, Clair Obscur: Expedition 33 заслужила увагу найвідоміших людей індустрії.

Перед виходом гаряче очікуваної Death Stranding 2 On the Beach, легендарний Хідео Коджима обмовився кількома словами про французький проєкт, пригадавши як починала його власна студія в Японії.

Стартувавши з малого, з роками компанія значно зросла в розмірах, адже з розвитком індустрії для виконання роботи потрібно було все більше рук. Хоча подекуди це уявлення руйнують як раз такі ігри як Expedition 33.

Саме це відзначив Коджима, заявивши, що створення проєкту було близьким до його ідеального досвіду розробки.

У них лише близько 33 членів команди та собака. Це мій ідеал, коли я створюю щось із командою,

– сказав японець.

У пояснення, Коджима заявив, що в наші дні розробка ігор подекуди схожа на "фабричну" роботу, що не дасть такого приголомшливого результату як це вийшло у Sandfall Interactive.

Великі компанії, наприклад, з 600, 1000 людей, вони повні абсолютно різних команд. Усі зосереджуються на своїй роботі,

– говорить Хідео.

На його думку, постійне делегування та розподіл обов'язків на велику кількість людей часто шкодить спільному баченню ідеї гри, а у висновку і їй самій.

З одного боку можна погодитися з такою тезою, а з іншого без великої кількості працівників не були б можливими такі масштабні проєкти як GTA, тож у цьому питанні, певно, все ж потрібно шукати ідеальний баланс.