Fortnite випустить колаборацію з найпопулярнішою в історії франшизою

Популярна королівська битва Fortnite може отримати одне з найочікуваніших оновлень. Згідно з численними витоками від перевірених джерел, у гру незабаром можуть додати контент, присвячений всесвіту "Гаррі Поттера". Ця подія обіцяє стати однією з наймасштабніших в історії гри та вже викликала жваве обговорення у спільноті.

Що чекає на гравців у Fortnite?

Чутки про можливу інтеграцію світу "Гаррі Поттера" у Fortnite ширяться вже давно, але нещодавно вони отримали нове підтвердження. Низка авторитетних датамайнерів та інсайдерів, серед яких SamLeakss та PoketOfficial, повідомили про знайдені у файлах гри докази майбутньої колаборації. Ігрова спільнота активно обговорює, яким може бути цей івент, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Дивіться також Нові натяки на Half-Life 3 свідчать, що гра на фінальній стадії

Очікується, що подія, присвячена "Гаррі Поттеру", відбудеться в рамках сьомого розділу Fortnite, запуск якого заплановано на початок грудня 2025 року. Такий час обрано не випадково, адже він може збігатися з маркетинговою кампанією нового серіалу про Гаррі Поттера від Warner Bros., що створює ідеальні умови для перехресного просування.

Щодо наповнення, то гравці можуть розраховувати на появу скінів головних героїв – Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Ґрейнджер.

Крім цього, очікується велика кількість тематичних косметичних предметів. Серед них можуть бути кирки у вигляді чарівних паличок, Сортувальний капелюх як прикраса на спину, дельтаплани у вигляді мітел, наприклад, "Німбус 2000", а також емоції, що імітують закляття.

Деякі джерела навіть припускають, що на карті можуть з'явитися нові локації, натхненні світом чаклунів, як-от Гоґвортс, або навіть мініігри у стилі квідичу.

Наразі лишається незрозумілим, наскільки масштабною буде ця колаборація. Це може бути як повноцінний тематичний сезон з власним бойовим пропуском, так і просто набір предметів, доступних для покупки у внутрішньоігровому магазині. Враховуючи досвід Fortnite з такими франшизами, як Marvel та "Зоряні війни", обидва варіанти є цілком імовірними.

Чому не всі задоволені?

Варто зазначити, що новина викликала неоднозначну реакцію, пише Forbes. Поряд із захопленням, частина спільноти висловила розчарування через суперечливу репутацію авторки "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг. Вона вже неодноразово потрапляла під критику через свої погляди на питання трансгендерності, зіткнулася з кампанією скасування та знищення її книжок, закликами до припинення з нею співпраці тощо.

Зверніть увагу: Epic Games поки не зробила жодних офіційних заяв з цього приводу, тому все лишається на рівні чуток.