Fortnite выпустит коллаборацию с самой популярной в истории франшизой

Популярная королевская битва Fortnite может получить одно из самых ожидаемых обновлений. Согласно многочисленным утечкам от проверенных источников, в игру вскоре могут добавить контент, посвященный вселенной "Гарри Поттера". Это событие обещает стать одним из самых масштабных в истории игры и уже вызвало оживленное обсуждение в сообществе.

Что ждет игроков в Fortnite?

Слухи о возможной интеграции мира "Гарри Поттера" в Fortnite ходят уже давно, но недавно они получили новое подтверждение. Ряд авторитетных датамайнеров и инсайдеров, среди которых SamLeakss и PoketOfficial, сообщили о найденных в файлах игры доказательства будущей коллаборации. Игровое сообщество активно обсуждает, каким может быть этот ивент, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Ожидается, что событие, посвященное "Гарри Поттеру", состоится в рамках седьмого раздела Fortnite, запуск которого запланирован на начало декабря 2025 года. Такое время выбрано не случайно, ведь оно может совпадать с маркетинговой кампанией нового сериала о Гарри Поттере от Warner Bros., что создает идеальные условия для перекрестного продвижения.

Что касается наполнения, то игроки могут рассчитывать на появление скинов главных героев – Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

Кроме этого, ожидается большое количество тематических косметических предметов. Среди них могут быть кирки в виде волшебных палочек, Сортировочная шляпа как украшение на спину, дельтапланы в виде метел, например, "Нимбус 2000", а также эмоции, имитирующие заклинания.

Некоторые источники даже предполагают, что на карте могут появиться новые локации, вдохновленные миром колдунов, например Хогвартс, или даже мини-игры в стиле квиддича.

Пока остается непонятным, насколько масштабной будет эта коллаборация. Это может быть как полноценный тематический сезон с собственным боевым пропуском, так и просто набор предметов, доступных для покупки во внутриигровом магазине. Учитывая опыт Fortnite с такими франшизами, как Marvel и "Звездные войны", оба варианта вполне вероятны.

Почему не все довольны?

Стоит отметить, что новость вызвала неоднозначную реакцию, пишет Forbes. Наряду с восторгом, часть сообщества выразила разочарование из-за противоречивой репутации автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Она уже неоднократно попадала под критику из-за своих взглядов на вопросы трансгендерности, столкнулась с кампанией отмены и уничтожения ее книг, призывами к прекращению с ней сотрудничества и тому подобное.

Обратите внимание: Epic Games пока не сделала никаких официальных заявлений по этому поводу, поэтому все остается на уровне слухов.