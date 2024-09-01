Творець Stardew Valley розповів яких героїв гри він хотів би побачити у Fortnite

Розробник Stardew Valley, відомий як ConcernedApe розповів, що був би зовсім не проти колаборації з Fortnite та навіть знає яких персонажів відправив би у світ королівської битви.

Симулятор ферми від Еріка Барона повниться життєрадісними персонажами, яких фанатам гри важко уявити озброєними, але в розробника інші плани.

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ConcernedApe зацікавлений у колаборації з Fortnite

Користувач соцмережі Х під ніком Panedwards поділився скриншотом свого листування у Discord з творцем Stardew Valley Еріком Бароном, де той підтвердив, що він "відкритий до співпраці" з популярною королівською битвою від Epic Games.

Окрім того, ConcernedApe навіть знає скін якого персонажа він хотів би побачити у Fortnite.

Я хочу Пем у Fortnite, – коротко написав Ерік.

Цікаво! Пем – жінка з кучерявим світлим волоссям, яка працює водійкою автобуса і відома своїми проблемами з алкоголем.

Пем у Stardew Valley / Фото ConcernedApe

Барон також додав, що кросовер Fortnite із персонажами Ебігейл і Себастьяна також був би йому до смаку, а Stardrop, Joja Cola, Galaxy Sword та рогатка могли б бути тематичними предметами для цієї спеціальної події.

У коментарі виданню IGN розробник розповів, що він і його команда час від часу разом грають у Fortnite, що й надихнуло його ідею скіна для Пем.

Попри це, ніякої офіційної угоди чи бодай старту розмов щодо співпраці з Epic Games наразі немає.