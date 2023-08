У колекційне видання Alone in the Dark увійшли кілька моторошних предметів

Розробники Alone in the Dark анонсували колекційне видання, яке буде складатися з моторошних предметів для шанувальників класичної гри жахів. Воно приурочене до виходу ремейку улюбленої гри.

Уже цього року геймери зможуть повернутися до гри Alone in the Dark. Ремейк класичного горору був анонсований ще у 2022 році.

Читайте також PIN-UP Foundation та TulSun Foundation розпочали роботи з утеплення реабілітаційного центру

Колекційне видання Alone in the Dark

Ремейк міститиме цілком оригінальну історію, написану Мікаелем Хедбергом, одним із авторів Amnesia: The Dark Descent. Дія розгортається в 1920-х роках.

Alone in the Dark розповідає про Емілі Гартвуд, молоду жінку, яка шукає свого зниклого дядька за допомогою приватного детектива Едварда Карнбі. Місцем подій є американський готичний південь, де гравці повинні досліджувати своє середовище, боротися за виживання та відкривати таємниці особняка Дерсето.

Колекційне видання Alone in the Dark: дивіться відео

Наразі творці представили колекційний набір, приурочений до виходу ремейку гри. Їхня кількість лімітована – всього 5 тисяч екземплярів. До нього входять: