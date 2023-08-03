В коллекционное издание Alone in the Dark вошли несколько жутких предметов
Источник:THQ Nordic
Разработчики Alone in the Dark анонсировали коллекционное издание, которое будет состоять из жутких предметов для поклонников классической игры ужасов. Оно приурочено к выходу ремейка любимой игры.
Уже в этом году игроки смогут вернуться к игре Alone in the Dark. Ремейк классического горора был анонсирован еще в 2022 году.
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Коллекционное издание Alone in the Dark
Ремейк будет содержать совершенно оригинальную историю, написанную Микаэлем Хедбергом, одним из авторов Amnesia: The Dark Descent. Действие разворачивается в 1920-х годах.
Alone in the Dark рассказывает об Эмили Гартвуд, молодой женщине, которая ищет своего пропавшего дядю с помощью частного детектива Эдварда Карнби. Местом событий является американский готический юг, где игроки должны исследовать свою среду, бороться за выживание и открывать тайны особняка Дерсето.
Коллекционное издание Alone in the Dark: смотрите видео
Создатели представили коллекционный набор, приуроченный к выходу ремейка игры. Их количество лимитировано – всего 5 тысяч экземпляров. В него входят:
- копия игры Alone in the Dark для выбранной платформы,
- статуэтка "Темного человека" (The Dark Man) высотой 26 сантиметров,
- столбук,
- детализированная фигурка монстра (10 сантиметров),
- набор DLC (графический фильтр, костюмы и комментарии режиссера),
- знак "Не беспокоить" для дверей, стилизованный под жуткую марионетку,
- набор стикеров.