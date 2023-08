Уже в этом году игроки смогут вернуться к игре Alone in the Dark. Ремейк классического горора был анонсирован еще в 2022 году.

Коллекционное издание Alone in the Dark

Ремейк будет содержать совершенно оригинальную историю, написанную Микаэлем Хедбергом, одним из авторов Amnesia: The Dark Descent. Действие разворачивается в 1920-х годах.

Alone in the Dark рассказывает об Эмили Гартвуд, молодой женщине, которая ищет своего пропавшего дядю с помощью частного детектива Эдварда Карнби. Местом событий является американский готический юг, где игроки должны исследовать свою среду, бороться за выживание и открывать тайны особняка Дерсето.

Коллекционное издание Alone in the Dark: смотрите видео

Создатели представили коллекционный набор, приуроченный к выходу ремейка игры. Их количество лимитировано – всего 5 тысяч экземпляров. В него входят: