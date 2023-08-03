Уже цього року геймери зможуть повернутися до гри Alone in the Dark. Ремейк класичного горору був анонсований ще у 2022 році.
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Колекційне видання Alone in the Dark
Ремейк міститиме цілком оригінальну історію, написану Мікаелем Хедбергом, одним із авторів Amnesia: The Dark Descent. Дія розгортається в 1920-х роках.
Alone in the Dark розповідає про Емілі Гартвуд, молоду жінку, яка шукає свого зниклого дядька за допомогою приватного детектива Едварда Карнбі. Місцем подій є американський готичний південь, де гравці повинні досліджувати своє середовище, боротися за виживання та відкривати таємниці особняка Дерсето.
Колекційне видання Alone in the Dark: дивіться відео
Наразі творці представили колекційний набір, приурочений до виходу ремейку гри. Їхня кількість лімітована – всього 5 тисяч екземплярів. До нього входять:
- копія гри Alone in the Dark для обраної платформи,
- статуетка "Темної людини" (The Dark Man) заввишки 26 сантиметрів,
- стілбук,
- деталізована фігурка монстра (10 сантиметрів),
- набір DLC (графічний фільтр, костюми та коментарі режисера),
- знак "Не турбувати" для дверей, стилізований під моторошну маріонетку,
- набір стікерів.