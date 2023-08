Уже цього року геймери зможуть повернутися до гри Alone in the Dark. Ремейк класичного горору був анонсований ще у 2022 році.

Колекційне видання Alone in the Dark

Ремейк міститиме цілком оригінальну історію, написану Мікаелем Хедбергом, одним із авторів Amnesia: The Dark Descent. Дія розгортається в 1920-х роках.

Alone in the Dark розповідає про Емілі Гартвуд, молоду жінку, яка шукає свого зниклого дядька за допомогою приватного детектива Едварда Карнбі. Місцем подій є американський готичний південь, де гравці повинні досліджувати своє середовище, боротися за виживання та відкривати таємниці особняка Дерсето.

Колекційне видання Alone in the Dark: дивіться відео

Наразі творці представили колекційний набір, приурочений до виходу ремейку гри. Їхня кількість лімітована – всього 5 тисяч екземплярів. До нього входять: