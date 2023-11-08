Усе дуже серйозно: відомий журналіст стверджує, що анонс GTA 6 відбудеться до кінця тижня

Відомий ігровий журналіст, співробітник видання Bloomberg – Джейсон Шраєр, довідався через власні джерела у Rockstar про долю анонсу та трейлера GTA 6 і поділився цією інформацією з геймерською спільнотою.

Мабуть, немає теми, яка б більше "дістала" пересічного геймера, аніж анонс GTA 6, який, здається, обіцяють ледь не кожного тижня, однак цього разу джерело ну дуже серйозне.

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Мова про одного з найавторитетніших журналістів ігрового світу, автора книг "Кров, піт і пікселі" та "Натисни RESET" – Джейсона Шраєра.

У своїй колонці для Bloomberg, він повідомив напрочуд приємну новину для усіх, хто з нетерпінням очікує наступну гру в серії Grand Theft Auto.

За інформацією Шраєра, Rockstar анонсують GTA 6 уже до кінця цього тижня (тобто крайній термін 12 листопада – ред.). Окрім того, більш розлогий трейлер гри з'явиться в грудні.

Очікується, що відео буде випущено до 25-річчя студії Rockstar Games. На жаль, оскільки джерела журналіста не мають дозволу говорити з цього приводу детальніше і залишаються анонімними, то більше інформації про саму гру чи про те, чого очікувати, немає.

Хоча всі вже втомилися від чуток про анонс GTA 6, цього разу вони виглядають серйозними як ніколи, адже Шраєр пояснює, що цю інформацію йому повідомила не одна людина, а одразу кілька надійних джерел.

Крім того, випуск трейлера гри у грудні може свідчити про те, що він з'явиться на The Game Awards 2023, на якій, як відомо, щороку відбуваються презентації великих проєктів чи їх анонси.

Отож, запасаємося терпінням та попкорном і починаємо відкладати гроші на GTA 6, якщо раптом чутки про її абсурдну ціну підтвердяться.