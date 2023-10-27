Багато хто малює Grand Theft Auto 6 як найочікуванішу гру в ігровій індустрії, а величезна кількість витоків і чуток про гру є гарним доказом цього.

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Величезна ціна на GTA 6

Багато витоків і чуток навколо Grand Theft Auto 6 стосуються основних ігрових особливостей випуску, але нещодавно поширилися чутки щодо ціни на гру. Вони, безсумнівно, викликають величезне обурення, якщо виявляться правдою, і вже почали дебати навколо майбутнього AAA-ігор і зростання можливе цін на них.

Останнім часом у мережі стали популярними чутки, буцімто гра після свого виходу коштуватиме для американських геймерів 150 доларів. За курсом НБУ, це 5 тисяч 476 гривень, але насправді ціни для українців завжди нижчі.

Більшість випусків AAA зараз коштують 70 доларів США, і ціни стабільно зростають. Тож багато гравців хвилюються, як ця тенденція може продовжитися в найближчому майбутньому.

Звіти свідчать про те, що Grand Theft Auto 6 вже є найдорожчим проєктом, який Rockstar коли-небудь розробляла. На розробку гри вже могли витратити 2 мільярди доларів. Ця інформація мала б слугувати підтвердженням того, що вартість гри буде дещо дорожчою середньостатистичною.

Втім, є й інший момент, який викликає сумніви в чутках про вартість у 150 доларів. Це доволі висока ціна, яка може відлякати значну частину геймерів, що не готові платити таку ціну. Їх не переконає навіть увесь вміст, що зможе запропонувати гра.