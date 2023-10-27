Многие рисуют Grand Theft Auto 6 как самую ожидаемую игру в игровой индустрии, а огромное количество истоков и слухов об игре являются хорошим доказательством этого.

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Большая цена на GTA 6

Многие истоки и слухи вокруг Grand Theft Auto 6 касаются основных игровых особенностей выпуска, но недавно распространились слухи относительно цены на игру. Они, несомненно, вызывают огромное возмущение, если окажутся правдой, и уже начали дебаты вокруг будущего AAA-игр и рост возможных цен на них.

В последнее время в сети стали популярны слухи, что игра после своего выхода будет стоить для американских геймеров 150 долларов. По курсу НБУ, это 5 тысяч 476 гривен, но на самом деле цены для украинцев всегда ниже.

Большинство выпусков AAA сейчас стоят 70 долларов США и цены стабильно растут. Так что многие игроки волнуются, как эта тенденция может продолжиться в ближайшем будущем.

Отчеты свидетельствуют о том, что Grand Theft Auto 6 уже самый дорогой проект, который Rockstar когда-либо разрабатывала. На разработку игры уже могли потратить 2 миллиарда долларов. Эта информация должна служить подтверждением того, что стоимость игры будет несколько дороже среднестатистической.

Впрочем, есть и другой момент, вызывающий сомнения в слухах о стоимости в 150 долларов. Это достаточно высокая цена, которая может отпугнуть значительную часть геймеров, не готовых платить такую цену. Их не убедит даже все содержимое, что сможет предложить игра.