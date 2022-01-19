У світі королівських битв для досягнення перемоги згодяться будь-які методи, звісно, крім використання чітів. Вигадуючи нові тактичні прийоми, один кмітливий гравець показав як за допомогою звичайних графіті можна поставити опонентів у дуже незручне становище.

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Одна із найбільш усталених тактик у "батлроялях" це кемперство. Ні мова, не йде про те, щоб поставити намет та смажити зефірки на вогнищі. Кемпери – займають певну позицію, наприклад будинок, та тихенько сидять там, очікуючи на ворога.

У цій методиці головне застати опонента зненацька і не бути раптово виявленим самому, тож любителям подібного геймплею часто стають в пригоді міни та клеймори, якими вони облаштовують входи в будівлю.

Користувач тіктоку pullathree продемонстрував як за допомогою звичайного графіті можна досить вміло замаскувати ці "несподіванки".



Також у відео, геймер показав, що якщо попередньо зафарбувати вікна будинку знадвору, то зсередини все ще можна буде безперешкодно спостерігати за вулицею, не переймаючись, що в вашу допитливу макітру прилетить ворожа куля.

Слід зауважити, що хоча й ці методи досить винахідливі та дійсно можуть здивувати недосвідчених гравців, подібні трюки навряд будуть успішними проти запеклих геймерів. До того ж це все працюватиме лише при умові, що в опонента не вимкнуто відображення графіті, що легко можна зробити в налаштуваннях гри.