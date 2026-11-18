GTA 6 стартує в Україні 19 листопада. Rockstar Games відмовилася від єдиного глобального запуску, тож гравці в різних країнах заходитимуть у гру в різний час.

Чому в різних країнах гра виходить у різний час

Замість одночасного запуску по всьому світу Rockstar обрала поетапний реліз. Гра розблоковується о 00:00 за місцевим часом кожного регіону, тому гравці в Океанії та Азії отримують доступ на багато годин раніше, ніж у Європі й Америці. Першою у світі гру запустила Нова Зеландія: там вона вже стала доступною 18 листопада о 13:00 за київським часом, пише 24 Канал.

На старті GTA 6 вийде лише на консолях поточного покоління: PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Дату виходу версії для ПК не оголосили, а на PlayStation 4 гра не запуститься. Дія розгортається у вигаданому штаті Леоніда, а в центрі сюжету двоє молодих злочинців – Джейсон Дювале і Люсія Камінос.

Скільки гра коштує в Україні

В українській версії магазину PlayStation ціна Grand Theft Auto VI становить 3499 гривень за звичайне видання та 4299 гривень за Ultimate. Коробкової версії з диском не буде: у комплекті лежатиме код для завантаження з PlayStation Store.

Чим ризикують геймери, які змінюють регіон

Деякі гравці вирішили не чекати і створили акаунти PSN у Новій Зеландії, щоб почати грати приблизно на 13 годин раніше. За даними спільноти SourceVI, частина з них отримала тимчасові або постійні блокування з помилкою WS-116331-5, пов'язаною з порушенням умов PlayStation Network. Користувач може втратити доступ до профілю та придбаного цифрового контенту, зокрема передзамовлення гри.

Рекордні передзамовлення

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, станом на 18 листопада кількість цифрових передзамовлень сягнула 15 мільйонів копій, що приносить компанії понад 1,54 мільярда доларів. Очікується, що ця сума збільшиться, коли гра почне продаватися.