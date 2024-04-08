Творці Frostpunk 2 розкрили нові подробиці гри

Видавець і розробник 11 bit studios назвав точні терміни проведення закритого бета-тестування своєї містобудівної стратегії з елементами виживання Frostpunk 2. Також ми вже знаємо системні вимоги до майбутньої гри.

Деталі

Закрите тестування Frostpunk 2 було підтверджене на початку березня й планувалося десь у квітні. До участі у випробуваннях вирішили допустити тільки тих, хто оформить передзамовлення розширеного видання гри.

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Як стало відомо, закрите бета-тестування Frostpunk 2 стартує 15 квітня і триватиме рівно тиждень, до 22-го числа. Випробування пройдуть виключно на ПК.

У рамках закритої "бети" дадуть спробувати "частину" режиму пісочниці Utopia Builder англійською та спрощеною китайською мовами. Решта локацій будуть доступні вже на релізі.

Розробники також заявили, що не встигнуть впровадити підтримку ультрашироких моніторів до старту тестування, а також розкрили системні вимоги бета-версії Frostpunk 2:

Мінімальні вимоги:

ОС: Windows 10, 11 (64 біт);

процесор: Intel Core i5 з 2,5 ГГц або AMD Ryzen 5;

відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 550 або Intel Arc A310;

відеопам'ять: 4 гігабайти;

оперативна пам'ять: 8 гігабайтів;

DirectX 12;

місце на диску: 30 гігабайтів на SSD.

Рекомендовані вимоги:

ОС: Windows 10, 11 (64 біт);

процесор: Intel Core i7 з 2,8 ГГц або AMD Ryzen 7;

відеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5700 або Intel Arc A770;

відеопам'ять: 8 гігабайтів;

оперативна пам'ять: 16 гігабайтів;

DirectX 12;

місце на диску: 30 гігабайтів на SSD.

Крім пропуску в закриту бету, до складу розширеного видання Frostpunk 2 входять три доповнення, які слід очікувати пізніше, і можливість зіграти в сюжетну кампанію за 72 години до офіційного релізу.

Трейлер Frostpunk 2: відео

Дата релізу й ціни