Детали

Закрытое тестирование Frostpunk 2 было подтверждено в начале марта и планировалось где-то в апреле. К участию в испытаниях решили допустить только тех, кто оформит предзаказ расширенного издания игры.

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Как стало известно, закрытое бета-тестирование Frostpunk 2 стартует 15 апреля и продлится ровно неделю, до 22-го числа. Испытания пройдут исключительно на ПК.

В рамках закрытой "беты" дадут попробовать "часть" режима песочницы Utopia Builder на английском и упрощенном китайском языках. Остальные локации будут доступны уже на релизе.

Разработчики также заявили, что не успеют внедрить поддержку ультрашироких мониторов до старта тестирования, а также раскрыли системные требования бета-версии Frostpunk 2:

Минимальные требования:

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5 с 2,5 ГГц или AMD Ryzen 5;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 550 или Intel Arc A310;

видеопамять: 4 гигабайта;

оперативная память: 8 гигабайт;

DirectX 12;

место на диске: 30 гигабайт на SSD.

Рекомендуемые требования:

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7 с 2,8 ГГц или AMD Ryzen 7;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5700 или Intel Arc A770;

видеопамять: 8 гигабайт;

оперативная память: 16 гигабайт;

DirectX 12;

место на диске: 30 гигабайт на SSD.

Помимо пропуска в закрытую бету, в состав расширенного издания Frostpunk 2 входят три дополнения, которые следует ожидать позже, и возможность сыграть в сюжетную кампанию за 72 часа до официального релиза.

Трейлер Frostpunk 2: видео

Дата релиза и цены