Напевно, жоден матч з CS:GO не може обійтися без класичного екораунду. Зазвичай виграти його непросто, бо в опонентів є перевага майже у всьому. А тому під час таких раундів гравці намагаються зробити щось непередбачуване чи оригінальне.

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Чимось подібним відзначилися й головні герої цієї історії, які проводили звичайний змагальний матч на мапі Overpass. Грали ці геймери за команду спецвійськ, а загалом початок цього поєдинку вони навряд чи можуть занести собі в актив. Головні герої програвали з рахунком 1:3, а в п'ятому раунді змушені були проводити екораунд. Тобто вони нічого не купували, а в руках тримали лише стандартні пістолети – USP-S та P2000.

Зрозуміло, що з таким арсеналом дуже складно перестріляти опонентів, які змогли придбати собі гранати, бронежилети з шоломами та найкращу зброю. А тому головні герої вирішили влаштувати їм засідку, яка мала вигляд своєрідної піраміди. Зробили вони це біля виходу з конектора, а найголовніше, що представники спецвійськ не прогадали. Терористи дійсно направилися саме туди, а найцікавіше, що одразу всією командою.

Щоправда, під час свого виходу вони чомусь вирішили розкидувати осколкові гранати, а не флешки. Можливо, саме останніх їм й не вистачило, бо головні герої змогли ліквідувати всіх терористів всього за 5 секунд. А найцікавіше, що команда спецвійськ, яка проводила екораунд, втратила лише двох гравців. Напевно, все мало бути навпаки.

Наостанок варто відзначити, що своїм записом вони поділилися на платформі Reddit. Гравцям у CS:GO їхнє відео сподобалося, а загалом воно вже зібрало майже 80 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків.

Хайлайт, яким поділився користувач WebsiWebbster: відео