Mortal Kombat 1 отримала дату релізу та кривавий трейлер: видовищне відео

Розробники з NetherRealm припинили спекуляції навколо майбутнього легендарної франшизи, опублікувавши неймовірно видовищний трейлер Mortal Kombat 1. Подробиці – у матеріалі.

Два роки чуток та припущень завершились, адже геймери нарешті отримали трейлер нової частини Mortal Kombat, що стане перезапуском серії, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Зачекалися на Голлівуд: 5 відеоігрових історій, яким просто необхідна екранізація

Хоча деякі чутки стверджували, що нова гра отримає порядковий номер 12, виявилося, що у розробників були зовсім інші плани.

Офіційний анонс Mortal Kombat 1 представив на огляд любителів файтингів видовищний трейлер у найкращих традиціях серії.

Дивовижний трейлер MK 1: відео

Це в нашій крові. Відкрийте для себе відроджений всесвіт Mortal Kombat, створений богом вогню Лю Каном. Mortal Kombat 1 відкриває нову еру культової франшизи з новою бойовою системою, режимами гри та Fatality!, – йдеться в описі відео.

Паралельно з анонсом оголосили про можливість передзамовлення гри, яка стане доступною вже завтра. За нього користувачі PS5 та Xbox Series отримають ексклюзивного ігрового персонажа – Шанг Цунга та доступ до бета тесту, запланованого на серпень.

Хоча розробники анонсували нову бойову систему не відомо як саме вона впливає на геймплей. Ймовірно, детальніше про це розкажуть та покажуть на заході PlayStation Showcase, що відбудеться 24 травня.

Зауважте, реліз гри намічено на 19 вересня 2023 року на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch та ПК.