Два года слухов и предположений завершились, ведь геймеры наконец-то получили трейлер новой части Mortal Kombat, которая станет перезапуском серии, сообщает 24 Канал.

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Хотя некоторые слухи утверждали, что новая игра получит порядковый номер 12, оказалось, что у разработчиков были совсем другие планы.

Официальный анонс Mortal Kombat 1 представил на обзор любителей файтингов зрелищный трейлер в лучших традициях серии.

Удивительный трейлер MK 1: видео

Это в нашей крови. Откройте для себя возрожденную вселенную Mortal Kombat, созданную богом огня Лю Каном. Mortal Kombat 1 открывает новую эру культовой франшизы с новой боевой системой, режимами игры и Fatality! – говорится в описании видео.

Параллельно с анонсом объявили о возможности предзаказа игры, которая станет доступной уже завтра. За него пользователи PS5 и Xbox Series получат эксклюзивного игрового персонажа – Шанг Цунга и доступ к бета-тесту, запланированному на август.

Хотя разработчики анонсировали новую боевую систему неизвестно как именно она влияет на геймплей. По всей вероятности, подробнее об этом расскажут и покажут на мероприятии PlayStation Showcase, который состоится 24 мая.

Заметьте, релиз игры намечен на 19 сентября 2023 года на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.