Xbox готує велике шоу 2026: покажуть нові ігри та повернення Gears of War

Microsoft оголосила дату масштабної ігрової презентації Xbox Games Showcase 2026. Подія збере нові анонси, геймплей майбутніх проєктів і окремий показ довгоочікуваного бойовика Gears of War: E-Day, який не демонстрували вже кілька років.

Інформація про захід з'явилася на порталі Xbox Wire.

Що покажуть на Xbox Games Showcase 2026?

Компанія Microsoft офіційно підтвердила проведення нової великої презентації Xbox Games Showcase 2026. Захід відбудеться 7 червня і стартує о 20:00 за київським часом. Трансляцію традиційно забезпечать одразу кілька платформ, зокрема YouTube і Twitch, а сам ефір буде доступний більш ніж 40 мовами.

Організатори обіцяють насичену програму. У центрі уваги – нові ігри від внутрішніх студій Xbox, включно з першими демонстраціями геймплею та важливими оновленнями щодо вже анонсованих проєктів. Крім того, на презентації з’являться партнери Microsoft з усього світу – як великі франшизи, так і перспективні інді-ігри.

Окремо у 2026 році шоу доповнить офлайн-фестиваль Xbox FanFest. Його відвідувачам обіцяють не лише активності для фанатів, а й можливість озирнутися на 25-річну історію бренду Xbox та побачити, куди рухається екосистема компанії далі.

Що покажуть про Gears of War: E-Day?

Після основної презентації, за вже звичною схемою, відбудеться спеціальний випуск Direct. Цього разу його присвятять новій частині культової серії – Gears of War: E-Day, яку розробляє студія The Coalition.

У Microsoft зазначають, що окреме шоу перенесе гравців у так званий День вторгнення – ключову подію всесвіту Gears of War. Глядачам покажуть нові деталі про сюжет, продемонструють геймплей і поділяться додатковими подробицями про передісторію серії.

Гру створюють для ПК (через Steam і Microsoft Store), а також для консолей Xbox Series X і S. Крім того, проєкт одразу з’явиться у підписці Xbox Game Pass. Офіційно реліз запланований на 2026 рік, хоча за неофіційною інформацією прем’єра може відбутися ближче до другої половини року.