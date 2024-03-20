До виходу дебютного трейлера GTA 6 мережа була сповнена чуток та здогадок про те, яким же він буде. Більшість виявилися фейками, але була серед них і дещиця правди.

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Одним з її джерел був інсайдер, відомий на платформі Reddit як JarlOfRivia. Саме його інформація щодо ролика, через призму часу, підтвердила свою правдивість практично у всьому.

Тепер геймер стверджує, що його джерела в компанії Rockstar повідомили, що вихід гри планується в січні 2025 року.

Трейлер GTA 6 – дивитися відео

Це збігається з інформацією авторитетного журналіста видання Bloomberg – Джейсона Шраєра, багаторічний досвід якого робить його, мабуть, одним з найнадійніших джерел в індустрії. Раніше він повідомляв про плани на реліз проєкту в першому кварталі 2025 року.

Однак тут в усій цій історії виринув користувач X (колишній твітер) під ніком Nuro, який раніше також відзначався влучними "зливами" щодо проєктів студії. Зокрема Nuro напрочуд вдало "передбачав" навіть не анонсовані оновлення для Red Dead Redemption 2.

Отож, цей інсайдер стверджує, що знає точну дату релізу GTA 6 – 18 лютого 2025 року.

Враховуючи все вищесказане, можна припустити що 18 лютого справді може бути "робочою" датою виходу проєкту, але, з огляду на масштаби роботи, Rockstar залишають собі "люфт" для переносу на 1-3 місяці (звідси й інформація про перший квартал).

Так чи інакше, правдивість усіх цих чуток та здогадок, як завжди, підтвердить лише час.