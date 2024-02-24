Фанат GTA 6 впевнений, що розробники приховали важливу інформацію в усіх на очах – цікаве фото
Джерело:Reddit
Затятий шанувальник франшизи Grand Theft Auto впевнений, що розробники з Rockstar приховали важливу деталь у всіх на виду, прямісінько в дебютному трейлері GTA 6.
Перший та єдиний трейлер довгоочікуваної GTA 6 ще довго буде предметом для дослідження, обговорень та навіть суперечок.
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Новий конфлікт у спільноті шанувальників культової серії відеоігор посіяв користувач Reddit під ніком Reckoning_2439.
Геймер сотні разів переглянув видовищне відео і тепер впевнений, що Rockstar вирішили скористатися відомим правилом "хочеш щось заховати – поклади на найпомітніше місце" та помістили в ролик дати наступних трейлерів проєкту.
Отож, на початкових кадрах ролика можна помітити дві пташині зграї, що летять над Вайсі-Сіті: одна складається з шести птахів, а інша з 10 пернатих.
За словами автора цієї "знахідки" він майже впевнений, що це вказує на те, що нова інформація про гру, а можливо й нові відео з'являться у червні та жовтні 2024 року.
"Підказки", які знайшов геймер / Фото з Reddit
Природно, що це посіяло розбрат в рядах геймерів.
Деякі фанати GTA вважають таку "підказку" розробників цілком логічною, коли ж інші називають це простою "дурістю" та "божевіллям", стверджуючи, що не потрібно шукати зв'язки там, де їх не існує.
Так чи інакше, Rockstar справді полюбляють бавитися зі своїми шанувальниками в загадки, а чи мав рацію Reckoning_2439 покаже лише час.