Первый и единственный трейлер долгожданной GTA 6 еще долго будет предметом для исследования, обсуждений и даже споров.

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Новый конфликт в сообществе поклонников культовой серии видеоигр посеял пользователь Reddit под ником Reckoning_2439.

Геймер сотни раз пересмотрел зрелищное видео и теперь уверен, что Rockstar решили воспользоваться известным правилом "хочешь что-то спрятать – положи на самое заметное место" и поместили в ролик даты следующих трейлеров проекта.

Итак, на начальных кадрах ролика можно заметить две птичьи стаи, летящих над Вайси-Сити: одна состоит из шести птиц, а другая из 10 пернатых.

По словам автора этой "находки" он почти уверен, что это указывает на то, что новая информация об игре, а возможно и новые видео появятся в июне и октябре 2024 года.

"Подсказки", которые нашел геймер / Фото с Reddit

Естественно, что это посеяло раздор в рядах геймеров.

Некоторые фанаты GTA считают такую "подсказку" разработчиков вполне логичной, когда другие же называют это простой "глупостью" и "безумием", утверждая, что не нужно искать связи там, где их не существует.

Так или иначе, Rockstar действительно любят играть со своими поклонниками в загадки, а был ли прав Reckoning_2439 покажет только время.