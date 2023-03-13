Документи, пов'язані з врегулюванням угоди між Microsoft та Activision Blizzard і майбутнім Call of Duty, можливо, вказують на період випуску консолі Sony PlayStation 6.

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Бюрократична тяганина, викликана намаганнями Microsoft придбати Activision Blizzard, призвела до витоку цікавих подробиць щодо зв'язку PlayStation з Call of Duty. Хоча більшість інформації в цих документах було засекречено, деякі геймери все ж змогли проаналізувати наявні дані та дійти цікавого висновку щодо наступної консолі Sony.

Очевидно, зараз ніяких публічних планів щодо наступниці PlayStation 5 не може бути, адже їй менш як три роки й зараз вона фактично переживає період розквіту.

PS5 / Фото Sony

Але аналіз документів, наданих регуляційному органу CMA Сполученого Королівства у 2022 році, привів до цікавих висновків.

У різних частинах тексту знайшли такі тези:

Sony матиме ексклюзивний доступ до Call of Duty до 2027 року; Sony матиме особливий доступ до Call of Duty до випуску її наступної версії консолі.

Такі формулювання наштовхнули спільноту на очевидну думку, що реліз PlayStation 6 слід очікувати у 2027 році. А конкретніше десь у листопаді, адже саме в цей період зазвичай виходять нові ігри CoD.

Цікавим у цьому плані є історичний контекст. Річ у тому, що через 6 років після запуску PS1 з'явилася PS2, 6 років потому – PS3, 7 опісля – PS4 і ще 7 минуло до випуску PS5.

Цей нехитрий логічний ланцюжок підказує нам те, що подібна тенденція може продовжитися, а це означає що наступна консоль від Sony може з'явитися через 8 років – у 2028. Однак, звісно, це все лише чутки та здогадки.