Інсайдери впевнені, що STALKER 2 вийде вже зовсім скоро – нові скриншоти з гри

У мережі з'явилося кілька нових скриншотів та навіть ймовірна дата релізу довгоочікуваної гри від українських розробників – STALKER 2: Heart of Chornobyl. Подробиці – у матеріалі.

23 серпня стартує виставка Gamescom у рамках якої відвідувачам дадуть зіграти у демоверсію STALKER 2: Heart of Chornobyl, однак це не всі цікаві новини щодо гри, повідомляє 24 Канал.

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Зовсім нещодавно відомий блогер Джеймі Моран поділився у соцмережі X кількома до цього небаченими скриншотами з гри.

Нові скриншоти STALKER 2 / Фото GSC GameWorld

Окрім того, цікава інформація надійшла від німецького цифрового магазину Plaion у якому випадково "злили" дату релізу проєкту.

Отож, на їхньому сайті з'явилися дані, що STALKER 2: Heart of Chornobyl вийде уже 1 грудня 2023 року.

Така дата виглядає цілком реальною з огляду на готовність розробників надати демоверсію та те, що в минулому Plaion уже ставав надійним джерелом інформації про реліз проєктів.