Як повідомляли Xbox News Wire, цьогоріч Xbox планують представити один із найбільших стендів на виставці Gamescom, а однією з його зіркових ігор стане проєкт українських розробників.

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Отож, джерела інсайдера Тома Гендерсона повідомили йому, що цьогоріч на виставці відвідувачі зможуть самотужки зіграти в демоверсії таких проєктів як Forza Motorsport, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та Towerborne.

Окрім того, про кожну з ігор розкажуть більш детально під час презентацій на Gamescom Opening Night Live, яка у своєму анонсі обіцяє "численні світові прем'єри та захопливі новини".

Інформація про те, що у S.T.A.L.K.E.R. 2 зможуть зіграти прості відвідувачі є неабияким полегшенням для усіх геймерів, адже українська студія зазнала чимало нещасть після російського вторгнення в Україну, а реліз неодноразово переносили.

Українські шанувальники ж організували флешмоб у підтримку розробників, який суттєво збільшив продажі гри.

Зауважте, Gamescom 2023 відбудеться з 23 по 27 серпня.