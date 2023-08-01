Как сообщали Xbox News Wire, в этом году Xbox планируют представить один из самых больших стендов на выставке Gamescom, а одной из его звездных игр станет проект украинских разработчиков.

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Источники инсайдера Тома Хендерсона сообщили ему, что в этом году на выставке посетители смогут самостоятельно сыграть в демоверсии таких проектов как Forza Motorsport, STALKER 2: Heart of Chornobyl и Towerborne.

Кроме того, о каждой из игр расскажут подробнее во время презентаций на Gamescom Opening Night Live, которая в своем анонсе обещает "многочисленные мировые премьеры и захватывающие новости".

Информация о том, что в STALKER 2 смогут сыграть простые посетители является облегчением для всех геймеров, ведь украинская студия испытала немало несчастий после российского вторжения в Украину, а релиз не раз переносили.

Хотя украинские поклонники организовали флешмоб в поддержку разработчиков, что существенно увеличил продажи игры.

Заметьте, Gamescom 2023 состоится с 23 по 27 августа.