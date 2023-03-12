Через повномасштабну війну Росії проти України розробники відмовилися від російської локалізації гри. Тепер російські геймери висловили своє невдоволення таким рішенням у забороненій мережі VK, повідомляє 24 Канал.

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Російські хакери шантажують українських розробників

Російські хакери стверджують, буцімто в їхньому розпоряджені опинилися "безліч" матеріалів з майбутньої гри – повноцінний сюжет, опис кат-сцен, різні концепт-арти, глобальні карти та багато іншого. Загалом десятки гігабайт матеріалів.

Вони виклали декілька скриншотів, аби продемонструвати "достовірність" своїх слів. Та росіяни запевняють, буцімто не хочуть публікувати решту, бо є "справжніми шанувальниками гри", а це може означати відтермінування чи й скасування релізу STALKER 2.

Хакери висловили свої умови українським розробникам з GSC Game World:

"переосмислити своє ставлення до гравців з Білорусі та Росії, перепросити за негідне ставлення до простих гравців із цих країн";

розбанити профіль одного з хакерів NF Star в офіційному дискорді;

повернути російську локалізацію, бо, мовляв, "через політику не варто псувати людям гру".

Росіяни дали розробникам час до 15 березня. Якщо ви вважали, що бодай геймерська спільнота в Росії має клепку – даремно. Як бачимо, російські геймери нічим не відрізняються від решти вбогих "простих насєлєній", які нічого не вирішують.

Ну й звісно ж, куди без "ігри поза політикою". Усе поза політикою. Виходить, лише вбивства десятків тисяч людей в іншій державі – це і є сама політика. "Звичайні люди" не мають до цього жодного стосунку.