Українці вкотре продемонстрували неабияку затятість. Ми вже не раз показали, як добре вміємо єднатися у важкі часи – звісно ж, українським геймерам це вміння теж притаманне.

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Український флешмоб довкола STALKER 2

Суть флешмобу полягає в тому, що після погроз збоку немитих українці почали масово купувати гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Steam. Хоча до офіційного релізу гри ще потрібно чекати декілька місяців, цей жест – передовсім про підтримку української студії.

Приєднуйтесь до флешмобу. Русня грозилася накупляти атомікхартів по 100500 копій, але на ділі вони "хуй простой". Покажіть шо ми не такі, купуєте сталкера - постіть пруф шоб у них сраку розірвало максимально. https://t.co/CSQAqDjEbP — Фанат пішти Бодя (@Gadzhega) March 14, 2023

Дехто з українців зізнається, що навіть не планував грати в STALKER 2, але підтримка своїх – передовсім. Хтось не знає, чи матиме час на гру, а ще частина – купують її в подарунок комусь зі своїх знайомих.

Власне, як і казав – візьму. Я не певен, що буду грати, бо свого часу ледве подужав першу (гра хороша, мене сеттинг не цікавить)

Але тут питання принципу @Gadzhega pic.twitter.com/CZTnoXrRuf — Джон Тахома (@andjohn_tah) March 15, 2023

Не для себе (поки що), але це теж рахується >:3 pic.twitter.com/T7lHT8M3d5 — Королева соняхів (@Runanesonechko) March 15, 2023

Така активність української спільноти вже приносить свої плоди. Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стрімко підіймається в глобальному рейтингу Steam.

Менше ніж за день флешмобу гравцями вдалось підняли гру з 300+ до 124 місця глобального рейтингу Steam.



Ще трохи і S.T.A.L.K.E.R. 2 повернеться в топ-100 глобального рейтингу https://t.co/gwb7U1ZJp5 pic.twitter.com/ynQdl5gtdK — Ігрові війська України (@gtofukraine) March 15, 2023

До слова, GSC Game World вже відреагувала на погрози росіян. Розробники запевнили, що не припинять підтримувати Україну, а росіян цілком дипломатично відправили вслід за російським воєнним кораблем.