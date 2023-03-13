Росіяни, застосовуючи шантаж, вимагали повернути майбутній грі російську локалізацію. Втім, представники "братнього народа" вже вкотре попалися на тому, що українців неможливо налякати.

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Реакція GSC Game World

Розробники підкреслили, що нещодавно хтось зламав обліковий запис програми для спільної роботи з зображеннями, який належить одному зі співробітників. І це вже далеко не перша спроба – росіяни вдаються до цього вже понад рік.

Ми – українська компанія. І як і більшість українців також побачили останнім часом безліч набагато страшніших речей: наші зруйновані будинки, понівечені долі та смерті близьких. Злякати нас подібними діями не вийде,

– запевнили в GSC.

Тож компанія запевняє, що її позиція залишається незмінною – вона й надалі продовжуватиме робити все можливе задля рідної країни.

Прохання до шанувальників

Окремо GSC Game World звернулася до шанувальників своїх ігор. Вона просить у разі, якщо росіяни таки злиють матеріали S.T.A.L.K.E.R. 2, не дивитися та не розповсюджувати їх.

Застарілі та розробницькі робочі матеріали можуть розмити враження від фінальної ідеї, яку ми заклали в гру. Дочекайтеся, будь ласка, офіційного виходу,

– просять розробники.

Резюмуючи, вони наголосили, що просто зобов'язані докласти максимум зусиль, аби геймери отримали справжнє задоволення від гри.