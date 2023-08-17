Джерелом інформації про ймовірну дату виходу гри став сайт Plaion – офіційний партнер GSC Game World з випуску майбутнього шутера. Та тепер дистриб'ютор пояснив, що ж сталося.

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Звичайна помилка

Німецький цифровий магазин опублікував буцімто кінцеву дату релізу гри – 1 грудня. Згодом з представниками його польського відділення зв'язалися журналісти й дізналися дещо іншу інформацію.

Дистриб'ютори запевнили, що жодна таємна інформація щодо дати виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl їм невідома. Натомість вказана дата виходу – лише помилка.

Це просто помилка в нашому магазині Game Legends. Стандартний заповнювач мав вказувати на картці продукту 31 грудня 2023 року замість попереднього 31 грудня 2022 року. Та внаслідок комп'ютерної чи людської помилки було виведено 1 грудня,

– пояснили в Plaion.

Трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – дивіться відео

На жаль, точна дата релізу гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl досі залишається невідомою. Розробники ще раніше обіцяли, що він відбудеться до кінця 2023 року. Втім, з кожним днем залишається все менше часу, а в шанувальників все менше надії, що GSC таки встигнуть.