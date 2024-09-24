Велике повернення

Естонець Клемент Іванов, відомий в ігровому світі Dota 2 як Puppey, прокоментував своє приєднання до складу Natus Vincere. Він заявив, що вирішив "допомогти своїм старим друзям", але пізніше обов'язково повернеться до команди Team Secret, за яку грає з серпня 2014 року, пише CyberScore.

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До цього представники Natus Vincere оголосили про приєднання Puppey у ролі дублера на своїх сторінках у соціальних мережах. В оновленому складі NaVi візьмуть участь у відборі на DreamLeague Season 24 та інших майбутніх турнірах.

Склад Natus Vincere тепер такий:

Артем Yuragi Голубєв.

Сухбат sanctity Отгондаваа.

Мирослав BOOM Бікан (дублер).

Бакит Zayac Емільжанов.

Клемент Puppey Іванов (дублер).

Імовірно, це означає, що NAVI прощається із Арманом Орзбаєвим, відомим як Malady. Причини невідомі. Раніше ми також повідомляли про те, що команда розлучилася з Дмитром Тарасичем, відомим як Nefrit, який грав за NAVI з 12 листопада 2023 року. На його місце прийшов Мирослав Біцан, відомий як BOOM, який раніше грав за Team Secret.

Після того, як Puppey пішов з NAVI у 2014 році, команда почала потроху здавати позиції. Як пише GameInside, в той час серед гравців стався розкол, а керівництво стало на бік Денді та його прибічників, які залишилися в складі. З Puppey NAVI тричі зіграли в фіналах The International, але з його відходом жоден склад так і не досяг відчутного успіху, який можна було би порівняти з тим, що мала команда у 2011-2013 роках. Сам Денді пізніше також покинув команду.

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