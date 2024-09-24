Ще один легендарний гравець NAVI повертається до української команди
Джерело:CyberScore
Останнім часом у кіберспортивних командах по всьому світу відбувається набагато більше замін, ніж зазвичай, і чергова з них пройде у Natus Vincere. Як повідомили джерела, легендарний Puppey приєднається до клубу на кваліфікаціях DreamLeague Season 24, а також інших майбутніх турнірах.
Велике повернення
Естонець Клемент Іванов, відомий в ігровому світі Dota 2 як Puppey, прокоментував своє приєднання до складу Natus Vincere. Він заявив, що вирішив "допомогти своїм старим друзям", але пізніше обов'язково повернеться до команди Team Secret, за яку грає з серпня 2014 року, пише CyberScore.
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До цього представники Natus Vincere оголосили про приєднання Puppey у ролі дублера на своїх сторінках у соціальних мережах. В оновленому складі NaVi візьмуть участь у відборі на DreamLeague Season 24 та інших майбутніх турнірах.
Склад Natus Vincere тепер такий:
- Артем Yuragi Голубєв.
- Сухбат sanctity Отгондаваа.
- Мирослав BOOM Бікан (дублер).
- Бакит Zayac Емільжанов.
- Клемент Puppey Іванов (дублер).
Імовірно, це означає, що NAVI прощається із Арманом Орзбаєвим, відомим як Malady. Причини невідомі. Раніше ми також повідомляли про те, що команда розлучилася з Дмитром Тарасичем, відомим як Nefrit, який грав за NAVI з 12 листопада 2023 року. На його місце прийшов Мирослав Біцан, відомий як BOOM, який раніше грав за Team Secret.
Після того, як Puppey пішов з NAVI у 2014 році, команда почала потроху здавати позиції. Як пише GameInside, в той час серед гравців стався розкол, а керівництво стало на бік Денді та його прибічників, які залишилися в складі. З Puppey NAVI тричі зіграли в фіналах The International, але з його відходом жоден склад так і не досяг відчутного успіху, який можна було би порівняти з тим, що мала команда у 2011-2013 роках. Сам Денді пізніше також покинув команду.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!