Колишній технічний директор Rockstar пояснив чому розробники не реагують на чутки про GTA 6

Колишній розробник серії Grand Theft Auto Обе Вермей розповів чому, на його думку, в Rockstar ніяк не реагують на численні чутки та "витоки", що ширяться мережею.

Увесь час поки в Rockstar зберігають мовчання про GTA 6, у мережі несеться шквал чуток, "зливів" та різного роду спекуляцій.

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Чому розробники мовчать?

Одначе, це усе не бентежить творців, ймовірно, найочікуванішої гри в історії, та не порушує їхню мовчанку.

Чому відбувається саме так взявся припустити іменитий розробник, в колишньому багаторічний технічний директор студії Обе Вермей у розмові на YouTube каналі SanInPlay.

Витоки зазвичай не такі важливі, як думають люди. Це просто тому, що мільйони людей чекають новин, а Rockstar не дає їм жодних, – розпочав розробник.

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Потому Вермей пояснив, що політика компанії може опиратися на просту та відому істину: мовчання – золото.

Я цілком розумію причину, по якій вони це роблять, тому що щоразу, коли велика компанія щось каже – Rockstar, EA, Ubisoft, хто завгодно – це аналізується, і часто негативно сприймається. Тож, з їхнього погляду, найкращий вибір – просто мовчати, – продовжив думку Оббе.

Також чоловік пояснив, що дуже шкодує, що існує така тенденція, але це, на його думку, вина громадськості, яка часто безпричинно "атакує великі компанії", тож їм виходить краще змовчати.