Просто заткніться! Нікому це не цікаво, – колишній віцепрезидент Blizzard звернувся до геймерів

Багаторічний працівник Blizzard та колишній віцепрезидент компанії різко розкритикував певну когорту геймерів, давши їм емоційну пораду.

Один з головних творців Overwatch – Джефф Каплан зробив коротке звернення до людей, які критикують відеоігри в мережі, повідомляє Dexerto.

Розробник Overwatch розкритикував геймерів?

Каплан багато років керував розробкою шутера Overwatch, перш ніж покинув Blizzard у 2021 році аби заснувати власну компанію.

Під час нещодавньої трансляції на Twitch, присвяченій дебютному проєкту його нової студії – The Legend of California, розробник дав цікаву пораду певній когорті геймерів.

Відповідаючи на запитання глядачів, Каплан розповів, що він думає про тенденцію критикувати ігри, в які ти навіть ніколи не грав.

Я розумію, коли висловлюєш власну думку. Але якщо виходить гра, а ви не хочете у неї грати, і ніколи в неї не грали, просто заткніться! Нікому це не цікаво. Нам не потрібно чути, що вам вона не сподобалася,

– заявив ветеран індустрії.

Цікаво, що ця думка знайшла у геймерській спільноті як і прихильників, так і противників.

Сам Джефф також додав, що в наш час людям потрібна величезна сміливість аби визнати, що їм подобається щось, що не сприймає більшість.

