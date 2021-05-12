Працювали 7 місяців: команда ентузіастів створила у Minecraft масштабне місто у стилі стимпанк

Група ентузіастів поділилася вражаючою та масштабною роботою на своєму ютуб-каналі. Вони створили у Minecraft місто у стилі стимпанк, яке сподобалося користувачам у мережі.

Напевно, всі геймери знають, що у відеогрі Minecraft можна реалізувати навіть найбожевільніший та наймасштабніший задум. Деякі фанати відтворюють у цій грі нестандартні механізми чи системи, а інші займаються створенням відомих споруд чи навіть цілих всесвітів. Головних героїв цієї історії можна віднести саме до категорії останніх.

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Команда ентузіастів із назвою Aderlyon Build Team вирішила взятися за створення цілого міста у стилі стимпанку. Нагадаємо, що це підвид фантастики, дія якого відбувається у світі без електрики, де ще досі активно використовуються вдосконалені та вигадані технології парових машин. Тобто це майбутнє, яке бачили люди у другій половині 19 століття. Зрозуміло, що відтворенням чогось подібного, гравці у Minecraft займалися й раніше, але робота Aderlyon Build Team вразила майже всіх.

Команда створила місто у стилі стимпанк, яке літає у хмарах, а навколо головного "плаваючого" остова знаходиться ще кілька менших. Також тут можна побачити відомі транспортні засоби, які характерні для цього стилю: дирижаблі та повітряні кулі. Робота над деталями просто вражає, наприклад, ентузіасти навіть не забули про дим. Але особливо виділяється величезний циферблат годинника, який знаходиться над всім містом. Також оригінально виглядає група будинків на спеціальній платформі, яка може переміщуватися по залізничній колії.

Ентузіасти відзначили, що все це місто та навколишні об'єкти вони втиснули у площу 800 на 800 блоків. Над своїм проєктом команда Aderlyon Build Team працювала протягом останніх 7 місяців. Також ентузіасти поділилися відео, у якому показали процес будівництва цього міста у прискореному режимі (вклалися у майже 11 хвилин).

Користувачам у мережі сподобалася робота ентузіастів, а оригінальний запис вже зібрав понад 8 тисяч переглядів. Цікаво, що багатьом геймерам це місто нагадало локації із відеогри BioShock Infinite. Наостанок варто відзначити, що свою роботу команда Aderlyon Build Team виклала у вільний доступ, а безплатно її можна завантажити за цим посиланням.

Місто у стилі стимпанк від Aderlyon Build Team – відео