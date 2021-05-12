Наверное, все геймеры знают, что в видеоигре Minecraft можно реализовать даже самый безумный и самый масштабный замысел. Некоторые фанаты воспроизводят в этой игре нестандартные механизмы или системы, а другие занимаются созданием известных сооружений или даже целых вселенных. Главных героев этой истории можно отнести именно к категории последних.

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Команда энтузиастов с названием Aderlyon Build Team решила взяться за создание целого города в стиле стимпанк. Напомним, что это подвид фантастики, действие которого происходит в мире без электричества, где до сих пор активно используются усовершенствованные и вымышленные технологии паровых машин. То есть это будущее, которое видели люди во второй половине 19 века. Понятно, что воспроизведением чего-то подобного, игроки в Minecraft занимались и раньше, но работа Aderlyon Build Team поразила многих.

Команда создала город в стиле стимпанк, который летает в облаках, а вокруг главного "плавающего" остова находится еще несколько меньших. Также здесь можно увидеть известные транспортные средства, которые характерны для этого стиля: дирижабли и воздушные шары. Работа над деталями просто поражает, например, энтузиасты даже не забыли о дыме. Но особенно выделяется огромный циферблат часов, который находится над всем городом. Также оригинально выглядит группа домов на специальной платформе, которая может перемещаться по железнодорожному пути.

Энтузиасты отметили, что весь этот город и окружающие объекты они втиснули в площадь 800 на 800 блоков. Над своим проектом команда Aderlyon Build Team работала в течении последних 7 месяцев. Также энтузиасты поделились видео, в котором показали процесс строительства этого города в ускоренном режиме (уложились в почти 11 минут).

Пользователям в сети понравилась работа энтузиастов, а оригинальная запись уже собрала более 8 тысяч просмотров. Интересно, что многим геймерам этот город напомнил локации из видеоигры BioShock Infinite. Напоследок стоит отметить, что свою работу команда Aderlyon Build Team выложила в свободный доступ, а бесплатно ее можно скачать по этой ссылке.

Город в стиле стимпанк от Aderlyon Build Team – видео