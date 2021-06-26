Працюють майже 10 років: команда ентузіастів відтворює Morrowind на ігровому рушії Skyrim

У мережі з'явився новий щоденник розробників модифікації з назвою Skywind. Вони розповіли чимало цікавого про цей мод, а також показали проміжні результати їхньої роботи.

Відеогра The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла ще у 2011 році, але й зараз продовжує мати попит серед геймерів. Для цієї гри часто виходять різноманітні модифікації, щоправда, лише одиниці стають дійсно популярними. Напевно, саме до таких модів можна буде віднести й роботу з назвою Skywind.

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Варто розпочати з того, що перша інформація про цю модифікацію з'явилася ще у 2012 році. Тобто команда ентузіастів працює над нею вже майже десять років. Увесь цей час вони займаються перенесенням відеогри TES III: Morrowind, яка вийшла у 2002 році, на ігровий рушій останньої частини у цій популярній серії (Skyrim).

Кілька разів на рік вони випускають щоденники розробників, у яких показують проміжні результати їхньої роботи. Саме таким записом ентузіасти поділилися кілька днів тому на своєму ютуб-каналі. Варто відзначити, що геймери вже встигли оцінити новий щоденник авторів Skywind: 90 тисяч переглядів та 10 тисяч вподобань.

Цього разу вони показали різноманітні локації та міста, які з'являться у цьому моді. Щоправда, поки розробники ще не встигли заселити більшість таких місць, тому вони виглядають такими порожніми. Також автори продемонстрували нові концепт-арти, різноманітні моделі та оновлені анімації. Цікаво, що вони вже почали працювати й над новою озвучкою (записали 35 тисяч фраз), а також загалом над звуком у цій модифікації. Також автори планують додати нові вміння та характеристики, щоб їхній мод підтримував нові ігрові стилі.

Загалом розробники модифікації Skywind відзначили, що роботи ще чимало. Тому вони не можуть назвати навіть приблизну дату виходу свого проєкту.

Останній щоденник розробників модифікації Skywind – відео