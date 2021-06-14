Відеогра The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла ще у 2011 році, але й зараз продовжує мати попит серед геймерів. Річ у тім, що для цієї гри постійно виходять різноманітні модифікації, які й продовжують її життя.

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Напевно, саме до таких модів можна віднести й роботу головного героя цієї історії. Ентузіаст з нікнеймом JaySerpa створив музичну модифікацію з назвою Skyrim's Got Talent, яка дозволяє стати бардом у TES V: Skyrim. Моддер додав у цю відеогру майже сотню різноманітних пісень, а також наступні музичні інструменти: лютню, барабан та флейту.

Щоправда, все не так просто, бо потрібно буде спочатку навчитися грати на цих інструментах. Тобто найкращим бардом у всьому Скайрімі одразу стати не вийде. Усього є п'ять рівнів майстерності, які впливають на реакцію аудиторії та кількість доступних пісень. Найпростішим методом для прокачування є звичайна практика, хоча можна буде й займатися з іншими бардами (за гроші).

Напевно, найцікавішим елементом цієї модифікації є слухачі, а якщо точніше, то їхня реакція на музику. Якщо вона їм подобається, то вони будуть збиратися біля барда, плескати у долоні, а також навіть танцювати. Щоправда, якщо їм не сподобається гра головного героя, то вони повідомлять про це у достатньо грубій формі. Також цікаво, що гарні барди зможуть навіть заробляти кошти граючи у шинках чи трактирах.

Наостанок варто зазначити, що цілком безплатно завантажити модифікацію Skyrim's Got Talent можна за цим посиланням.

Трейлер модифікації Skyrim's Got Talent для відеогри TES V: Skyrim – відео