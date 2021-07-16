Працюють вже 15 років: команда ентузіастів відтворює "Титанік" у відеогрі Mafia – відео

У мережі з'явилася нова інформація про масштабну модифікацію для відеогри Mafia. Команда ентузіастів відтворює у цій грі "Титанік", а також планує показати останні години життя цього судна.

Відеогра Mafia: The City of Lost Heaven вийшла ще у 2002 році, а також стала знаковою для чималої кількості геймерів. Напевно, саме до таких шанувальників цієї гри можна віднести й Робіна Бонгартса – головного героя цієї історії.

Варто розпочати з того, що Робіну також дуже подобаються різноманітні судна, а у житті він працює морським інженером. У 2006 році йому захотілося створити віртуальну модель "Титаніка", яку можна було б вільно досліджувати. Щоправда, спочатку він не знав, як можна реалізувати цей задум, але згодом дізнався, що відеогру Mafia: The City of Lost Heaven можна легко змінювати (модифікувати).

Тому Робін вирішив відтворити саме у цій грі таку копію цього знаменитого судна. Цікаво, що ентузіаст планував впоратися за 3 місяці, щоправда, все одразу ж пішло не за його планом. Річ у тім, що майже 4 роки він витратив на те, щоб "познайомитися" з необхідними для цієї роботи інструментами. Розробник відзначив, що активна робота над цим проєктом розпочалася лише після 2010 року, а також цікаво, що зараз у нього вже є ціла команда з однодумців.

Ентузіасти планують додати у відеогру не лише модель цього легендарного судна, а й повноцінну історію. За сюжетом, головний герой опиниться на "Титаніку", де зможе стати свідком останніх годин його життя. Тобто геймери зможуть ознайомитися з цією трагедією зсередини, а також побачити, як це відоме судно пішло на дно.

Відомо, що розробники планують розділити модифікацію Mafia Titanic Mod на чотири частини, а реліз першої має відбутися вже до кінця цього року. Наостанок варто лише відзначити, що всю іншу інформацію про цей мод можна знайти за цим посиланням.

Трейлер модифікації Mafia Titanic Mod – відео