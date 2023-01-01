Більшість із нас навряд могли б уявити людей похилого віку з великими ігровими навушниками та надзвичайно зосередженими виразами обличчя за грою на ПК, але тепер усе може змінитися.

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Виною всьому нещодавній турнір з League of Legends в Тайвані.

Підтверджуючи відому тезу про те, що вік – це лише цифра, група літніх людей у віці 60+ років (наймолодшому учаснику 62 роки, найстаршому – 69) взяла участь у турнірі з LoL в університеті Хунгкуан у Тайчжуні.

Команда під назвою Hungkuang Evergreen Gaming, підкорила глядачів ентузіазмом та натхненністю.

Склад команди Hungkuang Evergreen Gaming / зображення AP News

Гравці унікального колективу розповіли, що відеоігри стали для них чудовим способом соціалізації та "не дають засохнути мізкам".

Я зрозуміла, що це добре для мозку. А особливо для контролю дрібної моторики рук, для цього потрібно мати неабияку спритність, – сказала 65-річна Чан Їй Шу.

Чан Їй Шу під час гри / зображення AP News

Готуючись до змагань, пенсіонери цілий тиждень витрачали по 5 годин на день на тренування, однак, на жаль, Hungkuang Evergreen Gaming не вдалося виграти турнір.

Попри це, вони завоювали любов глядачів та стали для багатьох інших людей прикладом того, що у житті ніколи не пізно пробувати щось нове.