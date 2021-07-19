Напевно, всі шанувальники змагального Counter-Strike: Global Offensive з нетерпінням чекали на турнір IEM Cologne 2021. Річ у тім, що це перше масштабне змагання у цій дисципліні, яке проходило у форматі лану, хоча поки й без глядачів. Зрозуміло, що й для кіберспортсменів це був особливий, а також дуже важливий турнір.

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Шанувальників CS:GO це змагання навряд чи розчарувало, а яскравим підтвердженням цих слів може слугувати статистика переглядів. Річ у тім, що за фінальним матчем IEM Cologne 2021 у піковий момент слідкувало понад 843 тисячі глядачів, а це більше, ніж під час останнього мейджору з CS:GO. Щоправда, найбільше цей турнір сподобався фанатам команди Natus Vincere, яка й здобула омріяний трофей.

У цьому матчі суперником української організації був колектив G2, який зараз знаходиться на 3 сходинці у рейтингу HLTV (NAVI на 2 місці). У фінальному матчі команда Natus Vincere здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0 (формат bo5). Щоправда, варто відзначити, що представники G2 змогли нав'язати NAVI серйозну боротьбу на кожній мапі. Але гравці української організації зараз знаходяться у фантастичній формі, тому результат цілком закономірний.

Статистика фінального матчу / Фото портал HLTV

Найкращим гравцем IEM Cologne 2021 став українець Олександр "s1mple" Костилєв, який провів черговий феноменальний турнір. А також варто додати, що він встановив новий рекорд з кількості ейсів (4), які гравець зробив у межах одного змагання.

Статистика "s1mple" / Фото портал HLTV

Наостанок варто відзначити, що українська організація за перемогу у цьому турнірі отримала 400 тисяч доларів. Також цікаво, що найближчим часом команда NAVI може стати володарем престижної нагороди Grand Slam. Для цього Natus Vincere потрібно здобути ще одну перемогу у межах турнірів від ESL та DreamHack (ще є три спроби). Нагадаємо, що володарі цієї нагороди отримують мільйон доларів у золотих злитках.

Найкращі моменти з матчу між Natus Vincere та G2 – відео