Коли все йде не за планом: команда Natus Vincere пропустить ONE Esports Singapore Major 2021

Українська команда NAVI пропустить перший за тривалий час мейджор із Dota 2. Причин одразу декілька, хоча головною вважається COVID-19 у деяких членів колективу.

Вже 27 березня стартує дуже важливий турнір для всіх шанувальників професійної Dota 2. Річ у тім, що це буде перший мейджор за дуже тривалий час, а також він пройде у форматі лану. Щоправда, українська команда NAVI пропустить таке важливе змагання.

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Одразу варто відзначити, що представники організації Natus Vincere до останнього намагалися зачепитися за можливість зіграти на ONE Esports Singapore Major 2021, але все йшло не за планом весь час. Варто розпочати з того, що ще на минулому тижні Iceberg та ALWAYSWANNAFLY отримали позитивний результат тестів на коронавірус. Зрозуміло, що після цього вони вже не змогли б полетіти у Сінгапур, тому організація NAVI оперативно знайшла їм тимчасові заміни – тренер колективу Mag та RAMZES666.

Щоправда, й такий варіант складу не став фінальним, бо за декілька днів до вильоту у Mag виявили COVID-19, а він взаємодіяв з іншими гравцями. За правилами, вся команда піде на карантин, якщо у Сінгапурі в якогось її члена виявлять коронавірус. Важливо відзначити, що у такій ситуації навіть не можна грати матчі цього турніру. Також є ризик просидіти тривалий час на карантині у Сінгапурі та пропустити старт другого сезону DPC.

Команда Natus Vincere вирішила летіти в іншу країну, а також знайшла заміну Mag – сербського кіберспортсмена LeBron. Хоча знайти такого гравця було дуже непросто, бо це мала бути людина, яка не грала за команди з першого дивізіону DPC. LeBron вилетів у Сінгапур, але вже у дорозі його літак розвернули через якісь технічні причини.

Новий квиток йому не встигли вчасно придбати, а залишалися лише рейси з пересадками, під час яких завершується термін дії його ПЛР-тесту. Існувала висока ймовірність, що LeBron просто відмовляться впустити у літак, а новий тест він не встигав здати до вильоту. Тобто у гравця майже не було шансів встигнути вчасно до початку матчів.

Тому представники організації Natus Vincere вирішили відмовитися від виступів на ONE Esports Singapore Major 2021. Залишається лише побажати членам команди NAVI швидшого одужання, а також успіхів у другому сезоні DPC. Наостанок варто відзначити, що із замінами на цей турнір прилетіло чимало команд, а перуанський колектив beastcoast також відмовився від участі.