Украинская команда NAVI пропустит первый за долгое время мейджор с Dota 2. Причин сразу несколько, хотя главной считается COVID-19 у некоторых членов коллектива.

Уже 27 марта стартует очень важный турнир для всех поклонников профессиональной Dota 2. Дело в том, что это будет первый мейджор за очень длительное время, а также он пройдет в формате лана. Правда, украинская команда NAVI пропустит такое важное соревнование.

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Сразу стоит отметить, что представители организации Natus Vincere до последнего пытались зацепиться за возможность сыграть на ONE Esports Singapore Major 2021, но все шло не по плану все время. Стоит начать с того, что еще на прошлой неделе Iceberg и ALWAYSWANNAFLY получили положительный результат тестов на коронавирус. Понятно, что после этого они уже не смогли бы полететь в Сингапур, поэтому организация NAVI оперативно нашла им временные замены – тренер коллектива Mag и RAMZES666.

Правда, и такой вариант состава не стал финальным, потому что за несколько дней до вылета в Mag обнаружили COVID-19, а он взаимодействовал с другими игроками. По правилам, вся команда пойдет на карантин, если в Сингапуре в какого-то ее члена обнаружат коронавирус. Важно отметить, что в такой ситуации даже нельзя играть матчи этого турнира. Также есть риск просидеть длительное время на карантине в Сингапуре и пропустить старт второго сезона DPC.

Команда Natus Vincere решила лететь в другую страну, а также нашла замену Mag – сербского киберспортсмена LeBron. Хотя найти такого игрока было очень непросто, поскольку это должен был быть человек, который не играл за команды из первого дивизиона DPC. LeBron вылетел в Сингапур, но уже в пути его самолет развернули по каким-то техническим причинам.

Новый билет ему не успели вовремя приобрести, а оставались только рейсы с пересадками, во время которых завершается срок действия его ПЦР-теста. Существовала высокая вероятность, что LeBron просто откажутся впустить в самолет, а новый тест он не успевал сдать до вылета. То есть у игрока почти не было шансов успеть вовремя к началу матчей.

Поэтому представители организации Natus Vincere решили отказаться от выступлений на ONE Esports Singapore Major 2021. Остается лишь пожелать членам команды NAVI скорейшего выздоровления, а также успехов во втором сезоне DPC. Напоследок стоит отметить, что с заменами на этот турнир прилетело немало команд, а перуанский коллектив beastcoast также отказался от участия.