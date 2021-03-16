Энтузиаст создал оригинальные тематические шахматы в стилистике видеоигры Dota 2. Пользователям в сети такая работа понравилась, а все копии были распроданы очень быстро.

Пользователь с никнеймом MrCD802 поделился очень интересной работой на известной платформе Reddit. Геймерам его пост очень понравился, а также всего за день он собрал более 3 тысяч лайков.

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Сразу стоит отметить, что MrCD802 уже показывал некоторые фигуры из своего набора, но полноценный комплект продемонстрировал только сейчас. За работу он взялся еще осенью 2020 года, а также именно тогда он проводил голосования, в которых пользователи могли выбрать героя с Dota 2 для каждой фигуры.

Пешками и турами стали классические крипы и защитные башни. Понятно, что дизайн этих фигур отличается и зависит от стороны. Далее уже интереснее, потому что коней мастер заменил на Sven и Underlord, а слонов – Silencer и Necrophos. Королями в версии от MrCD802 стали Zeus и Wraith King, а королевами – Crystal Maiden и Queen of Pain.

Для создания таких фигур энтузиаст использовал шлем виртуальной реальности Oculus Rift. Поэтому все фигуры он моделировал почти вручную, а затем распечатывал на 3D-принтере. Также он их красил и покрывал лаком для длительного хранения. Работа заняла немало времени, но результат должен понравиться всем поклонникам Dota 2. Наверное, такой набор станет прекрасным презентом для любого фаната этой видеоигры.

Пока энтузиаст создал всего три таких комплекта в специальных подарочных коробках ручной работы. Стоит отметить, что в состав такого набора почему-то не входит шахматная доска. Цена одного комплекта на торговой площадке составила 295 фунтов стерлингов, а это более 10 тысяч гривен. Купить шахматы в стилистике Dota 2 можно было по этой ссылке, правда, геймеры очень быстро выкупили эти три набора. Отметим, что пока также неизвестно, планирует ли MrCD802 заниматься этим и дальше.

Шахматы от MrCD802 / Фото магазин Etsy