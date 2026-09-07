Новий вектор розвитку та кінець легендарної ери

Клуб вирішив зосередитися на інших кіберспортивних дисциплінах, які краще відповідають стратегічним цілям організації. Це рішення закриває майже трирічну історію успіху команди, яка увійшла в історію як одна з найбільш стабільних та переможних, пише GosuGamers.

Представники клубу опублікували в соціальних мережах пояснення, що цей крок відображає прагнення рухатися вперед:

Хоча Dota займає легендарне місце в змагальних іграх, наш глобальний фокус зміщується на розвиток екосистем, які ближче відповідають нашій стратегії та довгостроковій операційній стабільності організації,

– прокоментували представники клубу Team Falcons в офіційній заяві.

Величний шлях та мільйонні здобутки

Підрозділ відкрили в листопаді 2023 року. П'ятірка гравців провела разом 1030 днів без жодної зміни в ростері, вигравши дев'ять великих турнірів першого тиру. Найвищим досягненням стала перемога на The International 2025, де у фіналі вони здолали Xtreme Gaming з рахунком 3:2. За весь час існування колектив заробив близько 7,3 мільйона доларів призових, але на The International 2026 посів лише 7 – 8 місце.

Майбутнє зіркового складу

Тренер команди Кертіс Aui_2000 Лінг оголосив про завершення кар'єри за кілька тижнів до цього рішення організації. Щодо майбутнього кіберспортсменів у мережі ширяться різні чутки. Наприклад, інсайдери пов'язують росіянина Станіслава "Malr1ne" Поторака з можливим переходом у російську Team Yandex, BetBoom Team або Team Liquid.

Сам Поторак каже, що продовжить грати з Аммаром "ATF" Ассафом, а пізніше додав, що керрі Олівер "skiter" Лепко виступатиме з ними в одній команді.