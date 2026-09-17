s1mple таки зміг: команда українця зламала серію невдач і кваліфікувалася на Stake Pulse Beat 3

Команда BC.Game з Олександром "s1mple" Костилєвим здолала тривалу смугу невдач у відкритих кваліфікаціях. Після семи поспіль поразок колектив виграв другу відкриту відбіркову стадію та виборов путівку на турнір Stake Pulse Beat III у Стокгольмі.

Важка дорога до омріяного фіналу та реванш

У першій відкритій кваліфікації склад зазнав болючої поразки від команди Xcity, яка посідає 325-те місце у світовому рейтингу, одразу після двотижневого тренувального табору. Однак уже на другому відбірковому турнірі колектив узяв себе в руки, почергово здолавши суперників. У півфіналі гравці виграли напружений матч проти Phantom із рахунком 13 – 11 на карті Inferno, а в вирішальній серії переграли данців із Sashi з рахунком 2 – 1, пише Dust2.

Головним героєм вирішального протистояння став український снайпер Олександр "s1mple" Костилєв. За три карти проти данського колективу Sashi українець оформив 66 ліквідацій.

Попри те, що Sashi виграла першу карту Inferno в овертаймі з рахунком 16 – 14, BC.Game впевнено забрала Dust2 та Ancient з однаковим результатом 13 – 6. Значний внесок у загальний успіх також зробив монгольський гравець Senzu, який чудово провів чвертьфінал проти BRUTE та півфінал проти Phantom.

Склад учасників та боротьба за мейджор

Завдяки цій перемозі команда під керівництвом Еміля "Magisk" Рейфа завершила формування списку учасників турніру у Швеції, де розіграють призовий фонд у розмірі 80 тисяч доларів. Разом із s1mple у складі грають electroNic, Magisk, Senzu та mzinho. Змагання пройдуть з 12 до 17 жовтня у Стокгольмі.

Вирішальний етап сезону у Стокгольмі

На турнірі у Швеції BC.Game зустрінеться з такими відомими колективами, як Astralis, HEROIC, Liquid, Ninjas in Pyjamas, 100 Thieves, MIBR, fnatic та українським клубом B8. Попри попередні ранні вильоти з кваліфікацій PGL Masters Bucharest та IEM Beijing, команда зберегла високі шанси на потрапляння на Singapore Major. Турнір у Стокгольмі стане останнім шансом для багатьох ростерів здобути важливі очки у рейтингу Valve перед закриттям списків на мейджор.